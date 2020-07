Şehidin adını taşıyan okul talan edildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5 yıl önce yaptırılan Şehit Er Akın Buluş İlkokulu, hırsızlar tarafından talan edildi. Keşan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, "Bu okul devletin yapmış olduğu kıymetli bir yatırım. Burada her gün camlar kırılıyor, kapılar zorlanıyor. Birtakım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız, eğitime daha fazla kazandırmamız lazım" dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisindeki 700 Evler Konutları içerisinde yer alan ve 5 yıl önce hizmete giren Şehit Er Akın Buluş İlkokulu binası, hırsızların ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Son 5 yılda okulda birçok hırsızlık olayı meydana gelirken, bina talan edildi. Okulun camları, kapıları ve dolap kapakları kırılırken, engelli asansörüne de zarar verildi. Hırsızlar okuldan kalorifer petekleri, korkuluk demirleri, musluk bataryaları, lavabolar ve kabloları da çaldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Son olarak 25 ve 28 Haziran'da okuldaki tuvaletlerde musluk bataryaları, floresan aydınlatmaları ile Atatürk büstünün çevresindeki spot lambaları çalındı. Ayrıca okuldaki dolaplar ile güvenlik kameralarına da zarar verildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İ.K. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile birlikte okulu ziyaret ederek, okul müdürü Hakan Bozbey'den bilgi aldı. Başkan Helvacıoğlu ayrıca okul için alınan musluk bataryası ve lavaboları da, okul müdürü Bozbey'e teslim etti.

'BURADA HER GÜN CAMLAR KIRILIYOR, KAPILAR ZORLANIYOR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, okulda bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, "Son olarak 25 ve 28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 40 musluk bataryası, lavabolar ve kapı kolları çalınmış veya zarar verilmiş. Keşan Emniyet Müdürlüğü bu zanlıyı yakaladı. Ancak birçok malzeme zayi oldu. Eğitim yuvaları çok önemli. Çocuklarımız ne kadar iyi şartlarda eğitim alırsa ülkemizin geleceği o kadar iyi olur. Biz de Keşan Belediyesi olarak okulda meydana gelen hırsızlıklara duyarlı davranmak istedik. Okulun güvenlik sorunları var. Burada bir güvenlik sistemi olması gerektiğine inanıyoruz. Güvenlik görevlisi olması halinde de daha az zayiat olacağı düşüncesindeyiz. Burada sıkıntılar olduğu aşikar. İlk değil ama son da olmayacak. Daha çok güvenlik önlemi alınması gerektiğini ilgili yerlere hatırlatacağız. Bu okul devletin yapmış olduğu kıymetli bir yatırım. Burada her gün camlar kırılıyor, kapılar zorlanıyor. Birtakım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız, eğitime daha fazla kazandırmamız lazım. Devletimize zarar" dedi.

'GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar da, okul binasında 7 gün, 24 saat güvenlikçi olması gerektiğini ifade ederek, "Bu okul adını bu mahallenin şehit verdiği Akın Buluş'tan geliyor. Bu çocuğun adına sahip çıkamıyoruz. Gördükçe üzülüyorum. Buraya geldikçe ağlıyorum. 1 haftada her gece hırsız giriyor. Buraya neden sahip çıkmıyoruz? Bu okul bizim. Biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Güvenlik görevlisi görevlendirilmesi şart" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-07-27 15:24:49



