Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızların dadandığı okulda musluk bataryalarından alüminyum pencerelere ve mermerlere kadar her şey çalındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti.

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde hırsızların dadandığı okulda musluk bataryalarından alüminyum pencerelere ve mermerlere kadar her şey çalındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti.
Keşanlı Piyade Er Akın Buluş, 26 Şubat 2015’te Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde cinnet getiren bir askerin piyade tüfeğinden çıkan mermilerle şehit düşmüştü. Buluş’un adı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisindeki 700 Evler Konutları içerisinde 5 yıl önce yapılan okula verilmişti. Aradan geçen 5 yılda okul hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Musluk bataryalarından demir kapılarına, alüminyum pencerelerinden trabzan korkuluklarına, duvar parmakları, mermerler, okul giriş kapısı ve hatta bayrak direğine kadar pahada ne varsa alıp götüren hırsızlar sebebiyle okul ağır hasar gördü. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlar yakalandı ancak korona virüs sonrasında 302 öğrencisiyle eğitime başlayacak okulda musluk bataryaları ve lavaboların dahi olmaması üzerine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile birlikte okulu ziyaret etti. Yetkililer, öğrencilerin eğitiminin aksamaması için temin ettikleri 40 adet musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, "Her gece okul patlatılır mı? Üzülüyorum, buraya geldikçe ağlıyorum. Buraya güvenlik şart, ama mahallenin öncelikle sahip çıkması gerekir. Şehidimizin adına sahip çıkamıyoruz, bu çocuk bizim çocuğumuz, o da bu mahallede oynadı ve büyüdü. Ona sahip çıkamazsak neye sahip çıkacağız?" dedi.
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da bölgede yaşayan vatandaşların okullarına sahip çıkmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Okulumuzda meydana gelen bu talihsiz olay sonucunda biz de Keşan Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz diyerek okul müdürümüz ve muhtarlığımız ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemde öğrencilerimizin mağdur olmaması için belediyemiz tarafından Milli Eğitim işbirliği içerisinde okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şartlarda yapabilmesi için belediye imkanları dahilinde her türlü desteğe devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor Düğünlerde gram altının çeyreği revaçta
YEREL HABERLER Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor Düğünlerde ...
Şehidin adını taşıyan okul talan edildi
YEREL HABERLER Şehidin adını taşıyan okul talan edildi
ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı
YEREL HABERLER ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü ...
Trakya Üniversitesinden ‘Ayçiçeği koleksiyonu bahçesi'
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden ‘Ayçiçeği koleksiyonu ...
Edirne'de nehirlerin debisi düştü, su kuyuları kurudu
YEREL HABERLER Edirne'de nehirlerin debisi düştü, su kuyuları kurudu
Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte ...
İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 1 ...
Edirne’de can pazarı O anları anlattı
YEREL HABERLER Edirne’de can pazarı O anları anlattı
Edirne'de korku dolu anlar Can pazarı, son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de korku dolu anlar Can pazarı, son anda ...
Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü
Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı
YEREL HABERLER Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı
Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X