Edirne'de, yurda kaçak sokulan cep telefonları ele geçti

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polis tarafından yapılan operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 40 cep telefonu ile 3 bin 500 cep telefonu ve bilgisayar aksesuarı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Aracı durdurup arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 40 cep telefonu, 3 bin 500 cep telefonu ile bilgisayar aksesuarı, hoparlör ve mikrofon ele geçirdi. Operasyonun ardından aracın sürücüsü S.Ö. ve R.Y. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-07-28 15:16:12
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