Bilim Kurulu kararının beklendiği Kırkpınar'da, çayır güreşlere hazırlanıyor



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 658 yıldır düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 659'uncusunun yapılıp yapılmayacağı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirsizliğini koruyor. Güreşler için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun kararı beklenirken, müsabakaların yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda çalışmalar sürüyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çimler istenilen şekilde biçildi, gübrelendi, sulandı. Tüm tribünler elden geçirilerek gerekli yerlere müdahaleler yapıldı. Yani Kırkpınar Güreşleri'nin yapılması yönünde karar çıkarsa, Er Meydanı hazır" dedi.

Edirne'de bu yıl 29 Haziran 5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, 5 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı sonucu ertelenmişti. Türkiye Güreş Federasyonu, Edirne Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği koordinasyonunda gerçekleşen görüşmeler neticesinde, her yıl 2 binden fazla pehlivanın katıldığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin pandemi nedeniyle bu yıl yapılıp yapılmayacağı konusunun Bilim Kurulu kararına göre belirlenmesine karar verilmişti. 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin akıbeti için Bilim Kurulu'nun vereceği karar beklenirken, Edirne Belediyesi ise güreşlerin yapıldığı alanda bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor.

Er Meydanı'ndaki çimler belirli periyotlarla sulanıyor, biçilerek gübreleme çalışması yapılıyor. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son sözün Bilim Kurulu'nda olduğunu belirterek, "Bu yıl güreşlerimiz yapılmasa bile biz sahada yine gerekli çalışmaları yapıyor olacaktık. Ancak şu anda Kırkpınar'ın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Bilim Kurulu olumlu karar verirse, sahamız hazır, güreşler önceki yıllarda olduğu gibi o mükemmel çayırda yapılacaktır. Olumsuz bir karar çıkarsa da, güreş alanının bakımını biz yine yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz dualı çayırda periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çimler istenilen şekilde biçildi, gübrelendi, sulandı. Tüm tribünler elden geçirilerek gerekli yerlere müdahaleler yapıldı. Yani Kırkpınar Güreşleri'nin yapılması yönünde karar çıkarsa, Er Meydanı hazır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-07-29 14:11:13



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