Edirne'de bıçakçılarda bayram mesaisi

Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)KURBAN Bayramı'na saatler kala Edirne'deki bıçakçılarda yoğun mesai yaşanmaya başladı. Kurbanın acı çekmemesi ve usule uygun kesim yapabilmek için bıçakçıların yollarını tutan vatandaşlar, yer yer dükkanların önünde kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı nedeniyle Edirne'deki bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban ibadetini sağlıklı ve usule uygun yapmak isteyen çok sayıda vatandaş kentte bıçakçıların önlerinde kuyruklar oluşturdu. Bıçakların bilenmesi için yoğun mesai harcayan esnaf ise taleplere yetişemez duruma geldi.

'ÇOK RAĞBET VAR'

Oluşan yoğunluğu karşılamaya çalıştıklarını ifade eden 60 yıllık bıçakçı Sabri eden İlktan, "Kurban Bayramı üzeri bayağı yoğunluğumuz var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ben hemen hemen Trakya'nın en eski bıçakçılarındanım. 60 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda rağbet çok fazla. Eskiden bu kadar yoğunluk olmazdı. Kurban bıçağını özellikle çok dikkatli bilemek gerekiyor. Buradaki amaç hayvanın acı çekmemesi. Bizde burada onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BIÇAĞIN KESKİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

1951 yılından bu yana baba mesleği bıçakçılığı sürdüren Mehmet Çetin ise, müşterilere yetişemez duruma geldiklerini belirterek, "İşlerimiz çok yoğun. Gelen tüm müşteriye yetişmeye çalışıyoruz ama bazen yetişemediklerimiz oluyor. Çünkü insanlar biraz da son zamana bırakıyor her şeyde olduğu gibi. Bıçakta da son dakikaya bıraktıkları için yoğunluk vazgeçilmez oluyor. Zamanında gelen işini bitirebiliyor. Kurban bıçağında önemli olan hayvanı üzmeden kesebilmek çok önemli. Dolayısıyla bıçak keskin olmalı. Genelde büyükbaş hayvan için büyük, küçükbaş hayvan için küçük bıçak geliyor. Biz de mümkün olduğu kadar yenisini de satıyoruz. Ama yerli malı kullanmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER YIL BİLETİYORUZ'

Her yıl sağlıklı kesim için bıçaklarını bilettiğini söyleyen Adem Gür de, "Her yıl bıçaklarımızı bileterek hem temizlenmesini sağlıyoruz hem de keskin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız kurbanımıza hem acı çektirmemek hem de sağlıklı bir ortamda kesim işlemi yapmak" dedi.

Son gün oluşan yoğunluktan dolayı sıra bekleyen İbrahim Bayraktar ise, "Bugün bıçaklarımızı biletmeye geldik. Biraz yoğunluk var ama bekleyeceğiz. Amacımız daha keskin olmasını sağlamak. Kurbanın acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için de işinin ehli bıçakçı esnafına geldik. Yoğunluk olsa da bekleyip bıçağımızı alacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-07-30 11:22:53



