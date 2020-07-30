Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu



Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Haziran'dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler arttı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'dan bugüne kadar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Kapıkule'de, Edirne Valiliği tarafından araç dezenfektesi ve sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler, ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, yurda gelen gurbetçilerin bayramını kutlayarak, şeker ve badem ezmesi ikram etti.

İLK ZİYARET AYASOFYA'YA

Kurban Bayram´ını memleketi Yozgat'ta geçirmek için Almanya'dan gelen Turan Tuz, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kesip akraba ziyareti için geldik. İlk önce İstanbul'a gidip Ayasofya'da şükür namazı kılacağız. Ardından memleketim Yozgat'a gideceğim, memleketi çok özledim" dedi.

Almanya'dan gelen Mustafa Dinç, "Yaz tatili iznimizi Kurban Bayramı'na denk getirdik. Önce memleketimiz Ankara'da kurbanımız kesip akraba ziyareti ardından, Antalya'da tatilimiz yapacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-07-30 13:50:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.