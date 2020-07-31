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‘Hudut Kartalları’nın’ bayram sevinci Türkiye’nin en batısında Mehmetçiğin bayramda ‘vatan’ nöbeti

İHA

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

‘Hudut Kartalları’nın’ bayram sevinci Türkiye’nin en batısında Mehmetçiğin bayramda ‘vatan’ nöbeti

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı’nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.
Edirne’nin Meriç İlçesinin Adasarhanlı köyünde konuşlu bulunan 4’üncü Mekanize Piyade Tugayı 1’inci Hudut Taburu 3’üncü Hudut Bölüğü Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu’nda, vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.
Askerlerin bayramını kutlamak için Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'na gelen 1'inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Özer, 3'üncü Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Engin Şenatlı tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.
Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Binbaşı Özer, kahraman Mehmetçik’in ve ailelerinin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma programı, korona virüs pandemisi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, Tabur Komutanı Özer’in konuşmasının ardından sona erdi.

‘Hudut Kartallarının’ bayram coşkusu
Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında Meriç Nehri’nin yanı başında ‘Hudut Kartalları’ olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı’nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söylediler.

Görevi başındaki Mehmetçik’i komutanı annesi ile görüştürdü
Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında Meriç Nehri’nin yanı başında nöbeti boyunca hudut hattını gözetleyen Piyade Onbaşı Sezer Gündüz, Kurban Bayramı'nda büyük bir mutluluk yaşadı. Nöbeti sırasında yanına gelen Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Özer, Mehmetçik’i telefon aracılığıyla annesi ile görüştürerek, bayramlaşmasını sağladı.

“Hudut karakolunda askerlik yapmaktan gurur duyuyorum”
Vatani görevini yapmak üzere Manisa’dan Edirne’ye gelen Piyade Er Engin Can Yıldırım da ailesinden ayrı geçirdiği ilk Kurban Bayramı olduğunu dile getirerek, “Öncelikle hudut karakolunda askerlik yapmaktan gurur duyuyorum. Kurban Bayramı’nı hudut karakolunda komutanlarım ve silah arkadaşlarım ile birlikte kutlamak benim için ayrı bir gurur. Buradan en başta annem, babam ve tüm sevdiklerim olmak üzere hudut karakollarında vatan nöbeti tutan arkadaşların da bayramını kutluyor, selamlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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