Bakan Akar: Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,(DHA) BAYRAM namazını Edirne'de Selimiye Camii´nde kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, toplantı bekliyoruz. Bu toplantın yapılmasıyla birçok problemin de çözülebileceğine inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" dedi.

Bakan Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte dün Yunanistan ve Bulgaristan sınırında denetlemelerde bulunduktan sonra geceyi Edirne´de geçirdi. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını tarihi Selimi Camii´nde kıldı.

Cami çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakanı Akar, Edirne'ye ziyaretinin daha önceden yapılmış planlı bir faaliyet olduğunu belirterek, "Bizim daha önce yaptığımız plan çerçevesinde, bu özel ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Planlı faaliyetimiz bu. Bu plan çerçevesinde buradayız. Bir taraftan halkımızla temaslarımızı sürdürürken bir taraftan da Mehmetçik ile beraber oluyoruz. Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan bilgiler alıyoruz. Yapılan çalışmaları dinliyoruz. Başarılı faaliyetleri dinliyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Mehmetçik, havada, karada denizde olduğu gibi burada da, `hudut namustur´ anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlıkla, büyük bir fedakarlıkla büyük bir memnuniyetle, büyük bir güvenle buradan ayrılacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Komşu Yunanistan ve Bulgaristan ile çalışmaların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde sürdüğünü ve bu yönde yürütmekten yana olduklarının belirten Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi burada iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ve Bulgaristan ile çalışmalarımız sürmekte. Dolayısıyla biz buradaki faaliyetlerimizi iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra görüşmelerimiz, konuşmalarımız devam edecek. Buradaki faaliyetlerimiz ile alakalı, ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumakla kollamakla son derece kararlı, son derece azimli ve tabii sadece burada değil Edirne'den, Van'a kadar yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten karada, havada, denizde tüm faaliyetlerimiz devam etmekte arkadaşların. Çok şükür şu ana kadar büyük bir başarıyla devam etti. Mehmetçiğin fedakarlığı, Mehmetçiğin kahramanlığı ve tabii ki asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne duyduğu sevgi ve güven ve duasıyla ondan aldığımız ilhamla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve bu bayramda sizlerle bir arada olmanın heyecanı ve memnuniyetini yaşıyoruz" diye konuştu.

'YUNANİSTAN İLE DİYALOĞUMUZUN ARTACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ´

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Bakan Akar, "Burada aldığımız bilgiler burada gördüklerimizden dolayı gerçekten arkadaşlarımızın büyük bir başarıyla görevlerini azim ve kararlıkla sürdürdüklerini gördük. Bunu müşahede ettik. Bundan dolayı da son derece memnunuz. Biz bu çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi büyük bir ciddiyet ile büyük bir hassasiyet ile sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, toplantı bekliyoruz. Bu toplantın yapılmasıyla birçok problemin de çözülebileceğine inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Akar´ın yanına gelen ve Avrupa´da yaşayan Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir kişi, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Bakan Akar, bir çocukla da sohbet etti.

