Selimiye Camii'nde, 'sosyal mesafeli' bayram namazı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı. Tarihi camide bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii'nde, bayram namazı koronovirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Yaklaşık 8 bin kişinin birlikte namaz kıldığı tarihi cami içinde ve avlusunda, halıların üzerine görevliler tarafından 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketi konuldu. Namaza gelen cemaat sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu. Namaz öncesi ve sonrası cami görevlileri vatandaşı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Kısa sürede tarihi cami içi dolunca, vatandaş cami avlusunda ve bahçesinde seccadelerini sererek bayram namazını kıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-07-31 10:03:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.