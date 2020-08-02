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Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

DHA

Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı


Ünsal YÜCELMurat YAYIN/EDİRNETEKİRDAĞ, (DHA)KURBAN Bayramı tatilini Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Saros Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki geçişlerinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini Saros Körfezi'ndeki tatil bölgelerinde geçirenlerin başta İstanbul ve diğer illere dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar özellikle Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kavşak ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Dönüş yolundaki tatilciler özellikle Keşan'daki Destek Kıtaları ve Enez kavşaklarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Malkara'da da İstanbul yönüne araç yoğunluğu sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, kavşaklar ile yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini arttırdı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN
2020-08-02 21:53:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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