Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı



Ünsal YÜCELMurat YAYIN/EDİRNETEKİRDAĞ, (DHA)KURBAN Bayramı tatilini Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Saros Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki geçişlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Saros Körfezi'ndeki tatil bölgelerinde geçirenlerin başta İstanbul ve diğer illere dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar özellikle Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kavşak ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Dönüş yolundaki tatilciler özellikle Keşan'daki Destek Kıtaları ve Enez kavşaklarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Malkara'da da İstanbul yönüne araç yoğunluğu sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, kavşaklar ile yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini arttırdı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN

2020-08-02 21:53:01



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