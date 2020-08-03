Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

İHA

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi'ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi’ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye'den yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı. Yol kenarlarından, kamp alanlarına ve hatta sahillere kadar bir çok faklı yerlerde bırakılan ve çöp kutularına atılmayan poşet, karton, yiyecek ve içecek artıkları, bebek bezi, maske gibi çok farklı çöp çevre kirliliği oluşturdu. Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.
Atılması belirlenen yerlere atılmayan poşet ve ürün ambalajları rüzgarın da etkisiyle çevreye saçılırken, bu çöpler bölgede yaşayan vatandaşların da evlerine kadar geldi. Özellikle sahilde yakılan ateşlerden kalan odun parçaları ve kumun üzerine gelişi güzel bırakılan cam şişeler, çocukların da oynadığı sahillerde büyük tehlike oluşturdu, manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.
Tatilinin son anlarını çektikleri fotoğraflarla bitirmek isteyen bazı tatilciler ise çevredeki çöpleri kadrajlarına almamak için zorlandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği Edirne'ye, bayramda binlerce kişi akın etti Adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği Edirne'ye, bayramda ...
Saros Körfezi'ne tatilci akını
YEREL HABERLER Saros Körfezi'ne tatilci akını
Edirne'nin tarihi Sağlık Müzesi'ne, bayramda ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Edirne'nin tarihi Sağlık Müzesi'ne, bayramda ...
Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı
YEREL HABERLER Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı
ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi gezdi
YEREL HABERLER ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi ...
Tatilciler akın etti, Saros sahilleri çadır kente döndü
YEREL HABERLER Tatilciler akın etti, Saros sahilleri çadır kente ...
Çanakkale Savaşı´ndaki hastane binası, kent müzesine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´ndaki hastane binası, kent müzesine ...
Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X