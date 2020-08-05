Trakya’da acı biber hasadı böyle olur Hasadı romanlar yapınca, hem oynadılar hem topladılar Bereketli hasat göbek attırdı

Edirne’nin meşhur tava ciğerinin can yoldaşı acı biberin hasadında Edirneli roman çiftçiler eğlenceli kültürlerini tarlaya taşıyarak müzisyenler eşliğinde hem oynadılar hem de acı biberin tatlı hasadını gerçekleştirdi.

Tava ciğerinin başkenti Edirne’de ciğerin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadı başladı. Hasadı yapan roman çiftçiler eğlenceli ve neşeli kültürlerini biber hasadına yansıtınca biberler şen şakrak toplandı.



40 derecede acı bibere tatlı hasat

Edirne’nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı kadınlar, 40 derece hava sıcaklığında acı ama 9/8’lik ezgilerle bir o kadar da tatlı Karaağaç acı biberinin toplanmasında büyük emek harcıyorlar.



Yılda 70 ton tüketiliyor

Karaağaç acı biber üreticisi Tunahan Ule, bu biberin sadece Karaağaç’ta yetiştiğini belirterek, kent genelinde yılda 70 ton acı biber tüketildiğini söyledi.



Edirne’ye gidelim tava ciğer yiyelim

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dınar da, “Tavası var ciğeri var yanında da biberi var, abe güzel Edirnem sende daha neleri var” diyerek, vatandaşları Edirne’nin tarihi ve turistik yerlerini gezmeye davet etti.



"Hem oynarız hem toplarız"

Karaağaçlı roman çiftçilerde 9/8’lik müzikler eşliğinde hasat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Hem oynuyoruz hem de topluyoruz. Müziği duyunca oynamadan duramıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.