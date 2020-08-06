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Trakya'da sıkı koronavirüs denetimleri

DHA

Trakya'da sıkı koronavirüs denetimleri


Olgay GÜLERRuhan YALÇINResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Trakya genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar, iş yerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İş yeri sahipleri ve vatandaşa maske, el hijyeni ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini duyurduğu koronavirüs denetimleri kapsamında, Trakya bölgesinin valilikleri eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki denetimler kapsamında pazar, iş yerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kuralları hatırlatıldı.
EDİRNE'DE SIKI DENETİM
Edirne'de gerçekleştirilen denetlemelere katılan Vali Ekrem Canalp, kentin en yoğun kalabalığın olduğu bölge Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezdi, vatandaşla sohbet etti. Canalp, sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda hem iş yeri sahiplerini hem de vatandaşı uyardı. Denetimlerdeki amacın ceza yazmak olmadığını, kurallara uyma bilincini aşılamak olduğunu söyleyen Canalp, "Bugün bütün Türkiye'de şu anda bir denetim seferberliği var. Bu denetimlerdeki amacımız asla esnafımıza ceza yazmak değildir. Bizim, bir bütün olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu denetimdeki temel amacımız bir anlayışı, felsefeyi yaymaktır. Bu da kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Yani, çok basit bir şekilde ifade etmiş olduğumuz bir sloganımız var; 'temizliğe dikkat edeceğiz, maske takmaya dikkat edeceğiz ve aynı zamanda el hijyenine dikkat edeceğiz.' Bütün bunları çok basit bir şekilde uygulamaya koyabildiğimiz zaman başarılı sonuçları alabileceğimizden hiç şüphemiz yoktur" dedi.
Pandemi ile mücadelenin süreklilik arz eden bir konu olduğuna da dikkat çeken Vali Canalp, "Pandemi ile mücadele, süreklilik arz eden bir konudur. Burada belli bir dönemle, ayla sınırlı değil, pandemi bitene kadar denetimlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz ki önümüzdeki dönemleri de geçmişte olduğu gibi aynı başarıyla devam ettirebilelim" diye konuştu.
TEKİRDAĞ'DA 140 KİŞİLİK EKİPLE DENETİM
Denetimler kapsamında Tekirdağ merkezinde de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, zabıta, sağlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 140 kişilik ekip, sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşın güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.
ŞEHİR İÇİ VE OTOGARDA DENETİM
Polis ekiplerince kent meydanında taksilerde yapılan denetimde sürücülere ve yolculardan sosyal mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Ekipler, ellerindeki çizelgeye kurala uymayan sürücülerin araç bilgilerini girerek uygulama merkezine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri de otogar ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri otogarda yolcu otobüsleri ve şehir içi otobüslerde yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.
Kırklareli il merkezinde de valilik ve belediye tarafından görevlendirilen ekipler, kalabalığın olduğu yerlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşa maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıda bulunarak denetim gerçekleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU Ruhan YALÇIN
2020-08-06 13:23:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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