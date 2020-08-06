Edirne'de korona virüs denetimleri Vali Canalp: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim"

Edirne’nin en yoğun caddesindeki Covid19 denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, esnafın kurallara uyması sonucu korona virüsle mücadelede önemli mesafe alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Asla gevşemeyelim, tedbirlere sıkı sıkı sarılalım” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen haftalarda ortalama günlük vaka sayısının en düşük il olarak açıkladığı 5 il arasında yer alan Edirne’de, Vali Canalp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve kurum amirlerinin katılımıyla İçişleri Bakanlığının, Covid19 Tedbirleri konulu ek genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.



Edirnelilere teşekkür

Vatandaşların ve esnafın maskelerinin takılı olduğunu ve korona virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin muazzam şekilde uygulandığını gören Vali Canalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek tüm Edirnelilere teşekkür etti.



"Asla gevşemememiz lazım"

Edirne esnafının korona virüsle mücadelede açıklanan kurallara muazzam şekilde uyması sonucu iyi mesafe alındığının altını çizen Vali Canalp, tedbirlere uyum konusunun süratle devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, asla gevşemeye geçit verilmemesi gerektiğini ve tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya devam edilmesini önemle ifade etti.



"Amaç ceza yazmak değil"

Denetimlerdeki amacın asla esnafa ceza yazmak olmadığını vurgulayan Vali Canalp, amacın korona virüs salgını kurallarına uyma kültürünü genişletebilmek olduğunu ifade ederek, “Temizliğe, maske takmaya ve mesafeye dikkat edeceğiz. Bütün bunları çok basit bir şekilde uyguladığımız takdirde başarıya ulaşabiliriz” açıklamasında bulundu.

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