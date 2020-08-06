Romanların sosyal yapıları daha iyi anlaşılacak

Türkiye ve Balkanlar’da Roman dili ve kültürü alanında kurulan ilk ve tek enstitü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından yönetilen derginin ilk sayısı yayımlandı.

Romanlar üzerine yapılan çalışmalara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuları analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan çalışmalara yer veren dergi, alan ile ilgilenen tüm araştırmacı ve akademisyenlere bilgi kaynağı olmayı hedefliyor. Uluslararası hakemli dergiler arasında yerini alan ve yılda bir kez yayınlanacak Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisinde sanat, edebiyat ve sosyoloji konuları ile ilgili yayınlar yer alıyor.



Romanların yaşantısı bilimsel araştırılacak

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bir ziyaret gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, enstitüsü olarak yayın hayatına hazırladıkları derginin ilk sayısını çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Doç. Dr. Ilgaz, “Roman dili ve kültürü üzerine yapacağımız çalışmalarla küresel ölçekte etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olan Trakya Üniversitesi’nin bu vizyonuna katkı sunmak istiyoruz. Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye ve dünya Romanlarının ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak suretiyle Türkiye’nin bu konuda izleyeceği politikalara bilimsel destek olmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.



“Bilimi kullanmayı, üretmeyi ve geliştirmeyi de önemsiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da derginin Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’ne yeni bir değer katacağına, prestij kazandıracağına inandığını ifade etti. Tabakoğlu, “Akademik ve bilimsel alanda yürütülen ulusal ve uluslararası yayıncılık faaliyetleri, Trakya Üniversitesi’nin bu alandaki tecrübesini daha da pekiştirecek, başarılarını perçinleyecektir. Trakya Üniversitesi olarak yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmenin ve nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra bilimi kullanmayı, üretmeyi ve geliştirmeyi de önemsiyoruz. Dergiye gösterilecek ilgi ve verilebilecek her türlü katkı ile bu alanda daha nitelikli ve verimli çalışmaların gerçekleşmesi ve devamlılığı konusunda da aynı özveriyi göstermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz ve Dergi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan başta olmak üzere, derginin ilk sayısının yayınlanmasında makaleleri ile katkıda bulunan akademisyenlere, hakemlik yapan öğretim üyelerine, yayın ve danışma kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

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