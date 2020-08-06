Camiye gitmek için evden ayrılan 88 yaşındaki Alzheimer hastası her yerde aranıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5 Ağustos günü camiye gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Kılıç’ı arama çalışmaları devam ediyor.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 88 yaşındaki Hasan Kılıç, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana kayıp. En son Tahta Camisi'ne öğle namazı için giden Kılıç'tan bu zamana kadar henüz bir haber alınamadı.

Önceki akşam saatlerinde, KEDAK (Keşan Doğal Afet Kurtarma Derneği) tarafından başlatılan arama çalışmaları, bugün Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramalarla devam etti. Hasan Kılıç'ın en son görüldüğü yer olan Tahta Camisi çevresindeki ara sokak ve metruk evleri arayan ekipler, bölgeyi baştan başa inceledi; ancak Alzheimer hastası olan eski PTT çalışanı Kılıç'ın izine rastlanılmadı.

Öte yandan, bir süredir Ayasofya'ya gitmek istediği öğrenilen Kılıç'ın, kimseye haber vermeden gitme ihtimali üzerinde durulurken, aynı şekilde Malkara'nın Karamurat köyünden olan Kılıç'ın buraya da gitme ihtimali bulunuyor.

Ekipler bölgede çalışmalarına çemberi genişleterek devam ediyor.

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