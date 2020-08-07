Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde camiye giden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 88 yaşındaki adam Hasan Kılıç bulundu. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İspat Cami Mahallesi'nde oturan 5 Ağustos Çarşamba günü öğle namazına gitmek için evden çıkan Alzeheimer hastası Hasan Kılıç'tan bir daha haber alınamamıştı. Kılıç'ı bulmak için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve KEDAK ekipleri gündüz ve akşam saatlerinde sürekli çalışmış; ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kalmıştı. İspat Cami Mahallesi, Karatepe mevkiinde bulunun vatandaşlar saat 21.30 sıralarında yerde yatan bir şahıs gördü.

Durumu 112'ye haber veren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kayıp Hasan Kılıç'ı tespit etmesi üzerine durum Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildikten sonra, Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Haber verilmesi ile birlikte hastaneye gelen Kılıç'ın yakınları Alzheimer hastası yaşlı adamı teşhis etmesinin ardından, 33 saat süren ayrılık sona erdi.

Hasan Kılıç’ın durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavisinin ardından taburcu edildiği sonrasında da ailesi tarafından evine götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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