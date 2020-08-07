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PCR test kuyruğunda akıl almaz görüntü Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı, önemli uyarı geldi

İHA

Türkiye'deki izinlerini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi yaptırmak için başvurdukları test noktasında yoğunluk oluşturdu. Ortalama 5 saat beklediklerini iddia eden gurbetçiler sitem ederken, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

PCR test kuyruğunda akıl almaz görüntü Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı, önemli uyarı geldi

Türkiye’deki izinlerini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi yaptırmak için başvurdukları test noktasında yoğunluk oluşturdu. Ortalama 5 saat beklediklerini iddia eden gurbetçiler sitem ederken, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türkiye’ye baba ocağına gelerek yıllık izinlerini memleketlerinde geçirdi. Türkiye’ye gelirken sevinçli ve mutlu olan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere hüzünlü ve buruk yolculukları başladı. Karayoluyla gelerek, dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısını tercih eden gurbetçilerin Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Gurbetçilerden PCR testi isteniyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında Avrupa ülkelerinin, gurbetçilerden Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi talep etmesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş kısmında PCR testi noktası oluşturuldu.

Virüs unutuldu, test tartışmaları yaşandı
PCR testi için test noktasında yoğun kalabalık oluşturan gurbetçilerin salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görüldü. Zaman zaman sıra tartışmalarının yaşandığı noktada gurbetçiler ise, test noktalarının çoğaltılması talebinde bulundu.

Güneşten kaçıp bir araya toplandılar
Yaklaşık 5 saattir test yaptırmak için sıra beklediğini iddia eden Okan Akyüz, güneş nedeniyle çok sayıda vatandaşın çadırın altına girdiğini ve yığılma olduğunu belirterek, bekleme alanlarının korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak düzenlemesi gerektiği önerisinde bulunarak, 30 saat yolculuk yapacağını kaydetti.

“5 saattir test sırası bekliyorum”
PCR testi yaptırmak için bankaya test ücreti olarak 110 TL ödeme yaptıktan sonra makbuzu test noktasına teslim etmesiyle işlemlerin başladığını anlatan bir diğer gurbetçi vatandaş ise, işlemlerin yapılması ve sıranın kendisine gelmesi için yaklaşık 5 saattir beklediğini öne sürdü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yola çıkmadan test yaptırın uyarısı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Yurtdışına çıkış öncesi Covid19 PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın sınır kapılarında uzun süre beklemelerinin önüne geçilmesi ve sonuçlarına enabız sistemi üzerinden daha çabuk ulaşabilmeleri için öncelikle memleketlerinde, tatillerini geçirdikleri bölgelerde testlerini yaptırıp yola çıkmaları önem arz etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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