Bulgaristan sınırında orman yangını

Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLUŞafak TAŞOYAR/DİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri sevk edilerek, önlem alındı.
Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar Türkiye tarafından görülürken, alevler Uzunbayır köyünün hemen karşısındaki bölgeye kadar ilerledi. Yangının Türkiye tarafındaki ormanlık alanları da tehdit etmesi üzerine sınır bölgesine, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler, önlem alarak, sınırın Türkiye tarafında beklemeye başladı.
Bulgaristan'da, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra kullanılan Maritsa Otoyolu'nun SimeinovgradLubimets kesiminin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU-Şafak TAŞOYAR
2020-08-07 17:56:30
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