Denizde yaralı halde bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde yaralı halde bulunan caretta caretta, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce (DKMP) tedaviye alındı.
Ege Denizi´ne kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı halde caretta caretta buldu. Ekipler, durumu Edirne DKMP Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. DKMP görevlilerince teslim alınan yaralı caretta caretta, akvaryum tedavisi için İstanbul DKMP Müdürlüğü´ndeki Yaban Hayatı Şefliği´ne götürüldü. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının tedavisinin ardından bulunduğu bölgede denize bırakılacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2020-08-11 09:21:40
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