Yaralı careta carettayı sahil güvenlik kurtardı

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Edirne’nin Enez ilçesinde devriye görevi ifa eden Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, caretta caretta cinsi yaralı deniz kaplumbağası buldu.

Yaralı kaplumbağa sahil güvenlik ekiplerince önce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne ekibine ardından da bölge müdürlüğü ile protokolü bulunan İstanbul’daki akvaryumda tedavisinin yapılması için DKMP İstanbul Yaban Hayatı Şefliği’ne teslim edildi.

Edirne Enez’de bulunan yaralı caretta carettanın tedavisinin İstanbul’da sürdürüleceği kaydedildi.

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