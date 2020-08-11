Duyan koşuyor, gerçeğinden farksız Altın fiyatları uçtu, düğünlerin gözdesi imitasyon altınlar oldu

Edirne’de tarihi kapalı çarşıda satılan imitasyon takılara altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ciddi talep olduğunu belirten esnaf, düğünlerde kayınvalidelerin ve yakınlarının gösteriş için imitasyon altına yöneldiğini ifade ederek, çeyrek altının 15 liradan bileziğin de 50 liradan satıldığını açıkladılar.

Altın fiyatlarındaki artış vatandaşları imitasyon altınlara yöneltti. Edirne’de tarihi kapalı çarşıda 15 liradan 50 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Altın kaplamasıyla dikkat çeken ve fiyatı 50 lira olan bilezikler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.



Altın fiyatları arttı, imitasyon ilgi odağı oldu

İmitasyon takıcılık mesleği yapan Edirneli Necmettin Olucay, son zamanlarda altında yaşanan fiyat artışıyla birlikte gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takıların vatandaşların ilgi odağı olduğunu anlattı.



Kayınvalidelerin tercihi imitasyondan yana

Düğünlerde gelinlere gerçek altın takılırken, kayınvalidelerin ve yakınlarının gösteriş amaçlı imitasyon altın taktığını söyleyen Olucay, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte imitasyon altına ciddi talep yaşandığını belirtti.



Altınını bozduran, imitasyon takıyor

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok kişinin altınlarını bozdurduğunu vurgulayan Olucay, kişilerin yinede altını varmış gibi görüntü vermek için imitasyon altın alıp taktıklarını ifade etti.



İmitasyon olduğu belli olmuyor

Vatandaşların imitasyon altınları ayırt edemeyip gerçek sandığına da dikkat çeken Olucay, imitasyon olup olmadığını sadece bu işi yapan kişilerin anlayabileceğini ifade etti.



Çeyrek altın 15 lira

Esnaf Olucay, çeyrek altının 15 liradan, küpelerin 20 liradan ve bileziklerin de 50 liradan satıldığını anlattı.

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