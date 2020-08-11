Edirne Valiliği: "Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır"

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Edirne Valiliği, cuma günü Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangınının bugün sona erdiğini açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makinelerince 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı oluşturulduğu belirtilerek, “Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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