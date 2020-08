İpsala'da 3 kedi daha zehirlenerek öldürüldü

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde son 1 haftada 3 kedi zehirlenerek öldürülürken, 1 kedi kayboldu, 1 kedi ise tedavi altına alındı.

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde 1 hafta içinde evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kediler zehirlenerek öldürüldü. İlçede 3 kedi zehirlenerek öldürülmüş halde bulunurken, 1 kedinin kayıp olduğu, zehirlenen 1 kedinin de veteriner kliniğinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Aynı mahallede daha önce de çok sayıda kedinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bir kediye yapılan nekropside fare zehrinin tespit edildiği kaydedildi.

'BU DAHA NEREYE KADAR DEVAM EDECEK?'

İpsala'da sokak hayvanlarıyla ilgilenen hayvansever Hüseyin Bülbül, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, "Akıl sağlığı yerinde olmayan, vicdanını kaybetmiş biriyle karşı karşıyayız. Haziran ayından bu yana 25 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettik. Çöpe atılanlar, gömülenler var. Dün itibariyle yine 4 kedinin zehirlendiğini öğrendik. 3'ünü bulduk ancak 1'i kayıp. Bu sabah yine 1 kedinin zehirlendiğini öğrendik. Kediyi alıp, kliniğe getirdim. Müdahalesi yapıldı. Zehirlenme olduğu tespit edildi. İlk olaydan 2 aydan fazla zaman geçmesine rağmen bunu yapanlar bulunamadı. Bu daha nereye kadar devam edecek? Kaç hayvan ölecek? Bunu hayvana yapan yarın insanlara da yapacaktır. Biz gerekli şikayetlerde bulunduk. İsteğimiz devletimizin bir an önce suçluları bulup cezalandırması" dedi.

'UMARIZ BİR AN ÖNCE BUNU ONA YAPAN KİŞİ BULUNUR, CEZASINI ÇEKER'

Veteriner hekim Yener Eker de kedinin zehirlenme şikayetiyle kendilerine getirildiğini ifade ederek, "Durumu oldukça kötüydü. Zehirlenme olduğunu düşündük. Buna istinaden acil müdahalesini yaparak, müşahedeye aldık. Neden zehirlendiğini bilmiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. İlk getirildiğine göre şu an daha iyi. Tedavisine devam edeceğiz. Umarız hayatta tutabiliriz. Umarız bir an önce bunu ona yapan kişi bulunur, cezasını çeker" diye konuştu. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de yaşananları kınayarak, yapanların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini istediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2020-08-11 17:36:29



