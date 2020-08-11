Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı (2)

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KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli ile ekipler arasındaki o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-08-11 18:09:57



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