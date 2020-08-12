Hırvatistanlı Dejan, Müslüman olup 'Deniz' adını aldı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)HIRVATİSTAN vatandaşı Dejan Prebeg (33), Edirne'nin Keşan İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak, 'Deniz' adını aldı.

Hırvatistan vatandaşı Dejan Prebeg, bir süre önce iş için geldiği Keşan'da, İslam'a ilgi duyarak, Müslüman olmak için ilçe müftülüğüne başvurdu. Bunun üzerine müftülükte, Dejan Prebeg için ihtida töreni düzenlendi. Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Müslüman olmak isteyen Hırvatistan vatandaşı Prebeg'e İslam dininin temel esasları hakkında da bilgi verdi. Yiğit'in verdiği bilginin ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan ihtida töreninde Kelime-i Şahadet getiren Dejan Prebeg, Müslüman oldu ve adını da `Deniz' olarak değiştirdi. Müftü Mehmet Yiğit ayrıca Prebeg'e Kuran-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İngilizce yayınlarından oluşan kitap seti de hediye etti.

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-12 15:12:23



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