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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korudağ'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

İHA

Korudağ'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Edirne’nin Keşan ilçesi Korudağ bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü ve bir facia önlendi.
Yangın saat 17.00 sıralarında KeşanGelibolu otoyolu arasında bulunan Korudağ Orman bölgesi, Yerlisu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan çöplerden çıktığı düşünülen yangın otluk alanı tutuşturarak ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi'e ait araçlar ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Bu sırada yangının çıktığı alana çok yakın mesafede bulunan evlere alevlerin ulaşmaması için greyderler ile müdahalelerde bulunuldu. Yangını evlere bağlayan otluk araziyi kazan ekipler, yangının bu bölgeye sıçramaması için önlem aldı.
Bu sırada Saros Bölgesi'ni ziyaretler kapsamında yolculuk halinde bulunan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde izledi.
Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangın, bir faciaya yol açmadan kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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