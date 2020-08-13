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Kanser tedavisi görürken, su kabağından yaptığı ürünlerle hayata tutundu

DHA

Kanser tedavisi görürken, su kabağından yaptığı ürünlerle hayata tutundu


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARİÇ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, kanser tedavisi gören Şenol Ayten (45), internette su kabağından yapılan ürünleri görünce, tarlasına da ekti. Su kabağından abajur ve gece lambaları yapan Ayten, beğeni alan ürünlerini yurt dışına da satmaya başladı. Ayten, "Lüksemburg'a 4 tane sipariş yolladım. Şu anda yine Hollanda'dan siparişim var, onları yapmaya çalışıyorum. Özellikle benim gibi insanlar için dikkatini dağıtmak için terapi olayı olarak bence muazzam bir uğraş" dedi.
İstanbul'da lokantalarda garson olarak çalışan Şenol Ayten'e, 3 yıl önce rahatsızlanarak gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Ayten, işinden ayrılarak, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine dönüp, babasının yanına yerleşti. Memleketinde tedavisine devam eden ve hücre nakli olan Ayten, bu sırada internet üzerinden su kabağından gece lambası ve abajur yapıldığını öğrenince, tarlalarına su kabağı ekip yetiştirmeye başladı. Bir süre sonra da bu kabaklardan gece lambası ve abajur yaparak, kendisine bir hobi edindi.
'ÇEVREM DESTEK VERDİ'
Su kabağından yaptığı ürünleri görenlerin beğendiğini söyleyen Ayten, "Birkaç tane yaptıktan sonra çevremden olumlu tepkiler aldım. Yakınlardan isteyenler oldu, onlara yaptım ve bir süre sonra siparişler gelmeye başladı. Yaptığım ürünleri sosyal medyadan paylaşmaya başlayınca beğeni aldı ve bu bana hep terapi oldu tedavi süresince. Artık iyileşmemde de çok büyük bir faydası oldu. Kısacası çok iyi geldi ve gelir de elde ettim. Çünkü çalışamıyorum üç senedir, işi bıraktım" dedi.
'YURT DIŞINDAN İLGİ ARTTI'
Yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sergilemesiyle yurt dışından da siparişler geldiğini ifade eden Şenol Ayten, "Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bayağı bir sipariş alıyorum. Özellikle yurt dışı bağlantılı sosyal medya dolayısıyla tanışmış olduğumuz gruplar vasıtasıyla siparişler alıyorum. Onlardan çok memnunum. Geçtiğimiz hafta Lüksemburg'a 4 tane sipariş yolladım. Şu anda yine Hollanda'dan siparişim var, onları yapmaya çalışıyorum. Zor olduğu kadar da zevkli kafa dağıtmak için. Özellikle benim gibi insanlar için dikkatini dağıtmak için terapi olayı olarak bence muazzam bir uğraş. Yapabilecek imkanı olan varsa bu tip işlerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Meriç Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2020-08-13 08:59:21

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