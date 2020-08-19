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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadaki 2 kişi, başka köyde çalışırken yakalandı

DHA

Karantinadaki 2 kişi, başka köyde çalışırken yakalandı


EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüse yakalanan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle 14 günlük karantinaya alınan 2 kişi, başka bir köyde çalışırken yakalandı. Bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Uzunköprü´nün Kavacık köyünde yaşayan 2 kişi, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle evlerinde 14 gün karantinaya alındı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde, bu kişilerin evlerinde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın telefonla görüştüğü 2 kişi, çalışmak için Edirne merkeze bağlı Doyran köyüne gittiklerini söyledi.
Salgın hastalıktan korunma tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen ismi açıklanmayan 2 kişiye, kişi başı 3 bin 150´şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanıp, karantina adreslerine dönmeleri için gerekli tebligat yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne DHA
2020-08-19 12:40:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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