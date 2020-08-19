Edirne´de DSİ, çeltik üreticisi için Tunca Nehri´nde çalışma başlattı



Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Tunca Nehri´nin debisinin oldukça düşmesiyle birlikte kuruma ve bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeltik tarlaları için, DSİ 11´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Nehre kıyısı bulunan 15 bin dekar çeltik arazisine, su ulaşabilmesi için nehrin akış hızının yavaşladığı noktalarda iş makinalarıyla yatak temizliği yapan ekipler, kılavuz kanallar açıyor.

Edirne´de, kış aylarında yeterli yağış düşmeyince Tunca Nehri´nde su seviyesi düştü. Nehre kıyısı bulunan çeltik tarlalarının sulanması için yeterli suyun bulunmadığı Tunca´da, DSİ 11´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, su akışını hızlandırmak için nehrin çeşitli bölgelerinde iş makineleriyle çalışmalarına devam ederken, hasada 15 gün kala tekrar suya kavuşan üretici ise rahat bir nefes aldı.

Bölgede 23 kilometrelik alanda devam eden çalışmalar kapsamında Suakacağı, Hatipköy, Değirmenyeni, Avarız ve Yolüstü köylerinde suyun akış hızının yavaşladığı bölgelerde ekipler duruma müdahale etti. İş makineleri, suyu önleyen adacıkları kaldırıp, akışı hızlandırmayı hedefledi. Çalışmalar kapsamında çeltik tarlalarına suyun daha rahat pompalanması için kılavuz kanallar da açılmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-08-19 16:02:23



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