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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedef 10 bin uluslararası öğrenci

İHA

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın devir teslim töreninde konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Uluslararası öğrenci sayımız 4 bin 400'e ulaştı, 10 bin uluslararası öğrenci hedefiyle çalışmalarımız sürüyor"dedi.

Hedef 10 bin uluslararası öğrenci

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın devir teslim töreninde konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Uluslararası öğrenci sayımız 4 bin 400’e ulaştı, 10 bin uluslararası öğrenci hedefiyle çalışmalarımız sürüyor”dedi.
Eylül 2019’dan bu yana Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’a devretti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer katıldı.

“Üniversitemizi Türkiye’deki tüm üniversitelerden ayrıştıran en önemli özellik, Balkanlar politikasıdır”
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesine hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğuna inanıyoruz. Bu düşüncelerle, bugüne kadar görevini başarıyla yerine getiren değerli Hocamız Prof. Dr. Murat Yurtcan, bugün görevini Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’a devrediyor. Kendisine, bu süreçte sunmuş olduğu tüm katkılar için teşekkür ediyor, ortak akla inanan yönetim anlayışımızla, bundan sonra da bilgi birikiminden yararlanmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, bugüne kadar üniversitemize, Balkanlar başta olmak üzere pek çok alanda çok değerli katkılar sundu. Üniversitemizi, Türkiye’deki tüm üniversitelerden ayrıştıran en önemli özellik Balkanlar politikası. Bu politikanın baş mimarlarından biri olan Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, aldığı ağır sorumlulukla, uluslararası öğrenci sayımızı çok kısa süre içerisinde, yüzde 80’i Balkanlardan olmak üzere, bin 700’den 4 bin 400’e ulaştırdı, 10 bin uluslararası öğrenci hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yine bu dönemde, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalıcı Genel Sekreteri olduğumuz Balkan Üniversiteler Birliği’nin üye sayısı, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın gayretleri ile 34’ten 80’e ulaştı. Bu çaba Trakya Üniversitesini hem devletimiz hem de Balkanlar nezdinde çok özel bir yere konumlarken, ortaya koyduğumuz başarı, daha büyük ve daha önemli görev ve sorumlulukları da beraberinde getirdi. Prof. Dr. Murat Türkyılmaz Hocamızın, atandığı Rektör Yardımcılığı görevinde, üniversitemizden Balkanlar özelinde beklenen yüksek performansın altından da başarıyla kalkacağına inancım tam. Yeni Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın diğer rektör yardımcılarımızla birlikte uyum içinde üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağına gönülden inanıyor, yeni görevinde canı gönülden başarılar diliyorum. Üniversitemiz, şehrimiz ve özellikle Balkanlar için hayırlı olsun” diye konuştu.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, takdirlerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek, Prof. Dr. Murat Yurtcan’dan devraldığı bayrağı daha da ileriye taşımak için çalışacağını ifade etti. Prof. Dr. Türkyılmaz, yıllardır bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün bu ailede yeni ve çok önemli bir sorumluluk daha üstlenmenin gurur ve heyecanını yaşıyorum. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in desteği ve mesai arkadaşlarımızın katkıları ile ülkemiz ve özellikle Balkanlar için önemli bir marka değeri olan Trakya Üniversitesi’ne daha da fazla katkı sağlamak için azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğim. Önceliğimiz, her zaman olduğu gibi Balkanlar olacak. Devletimiz ve milletimizin öncelikleriyle aynı istikamette yürüyerek, Trakya Üniversitesinin gücünü ve desteğini, gönül coğrafyamız Balkanlarda yaşayan tüm soydaş ve akraba topluluklara daha da yoğun bir şekilde hissettireceğiz. Üstlenmiş olduğum görevin üniversitemiz ve Balkanlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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