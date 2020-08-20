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Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

İHA

Edirne'de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

Edirne’de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edirne’nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek’in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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