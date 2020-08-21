Taksi sürüye çarptı; 3 kişi yaralandı, 18 koyun telef oldu

Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de taksinin koyun sürüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 18 koyun telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Musabeyli köyü çıkışında meydana geldi. Süloğlu yönüne giden N.B. yönetimindeki taksi, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne daldı. Yoldan çıkan taksi, birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, taksi şoförü N.B. ile yolcular U.O.A. ve N.A. yaralandı, 18 koyun da telef oldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
götürülerek, tedavi altına alındı.
Koyunları otlatan Erdal Dereköy, "Koyunları otlatmaktan geliyordum. Sağımı solumu kontrol ettim, araç olmayınca koyunları asfalta çıkarttım. Edirne istikametinden çok hızlı gelen araç koyunlara çarptı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-08-21 13:29:07
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