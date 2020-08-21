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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın da şüpheli olduğu davada 3'üncü duruşma

DHA

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın da şüpheli olduğu davada 3'üncü duruşma


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 3´üncü duruşması görüldü. Duruşma, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.
Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliye edilir edilmez Bulgaristan'a kaçtı. Bu ülkede kaçırılıp alıkonulan Benli, 1 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. adlı şüpheliler tutuklanırken, S.Y.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İfadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki şüpheli olan Gürkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3´üncü duruşmasına müşteki şüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuklu sanıklardan O.K., Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı. Şüpheli S.Y., mahkemedeki savunmasında üzerine atılı iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi. Sanık S.A. ise 17 aydır tutuklu olduğu için mağdur olduğunu ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Kasım 2020 tarihine erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-08-21 18:34:36

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