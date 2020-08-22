Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kestiği ağaç üzerine devrilen Remzi Önder (61) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Karatepe mevkindeki ağaç kesim alanında meydana geldi. Remzi Önder, motorlu testereyle ağaçları kestiği sırada, bir ağacın üzerine devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Remzi Önder'in cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili sorgulama başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-22 17:48:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.