Çöp kutuları değil çukurlar tercih edilince İtalyan Koyu çöplüğe döndü

Edirne’de Saros Körfezi'ndeki İtalyan Koyu, tatilcilerin çevreye gelişigüzel bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü. Sahile bırakılan çöp konteynerleri yerine bölgedeki çukura bırakılan çöpler, saklı cenneti 'çöp sahili'ne çevirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sınırları içinde yer alan İtalyan Koyu pek az kişi tarafından biliniyor. Özellikle sahile giden engebeli bağlantı yolunu sabırla geçenlere harika bir manzara ve temiz bir deniz vaad eden sahil, son günlerde ziyaretçileri tarafından adeta katlediliyor. Sahil ve çevresine bırakılan atıklar sebebiyle kıyı şeridinde çevre kirliliği yaşanıyor. Bölgeye rengi çevreden farklı olacak şekilde kontrast oluşturan turuncu çöp kutularının bırakıldığı sahile gelen vatandaşların birçoğu bu kutuları kullanmazken, bölgenin hemen ilerisinde açılmış bir çukurun çöple dolduğu görüldü. Eski şemsiye, terlik, kağıt, karton, plastik ve kullanılmış maskelerin atıldığı alan pislik saçarken, etrafına toplanan sinekler ise bölgeye rahatsızlık veriyor. Rüzgarın etkisiyle savrulan plastik poşetler yol kenarlarını kaplarken, sahile komşu olan kale duvarı kalıntıları üzerinde ateş yakıldığı da gözlendi.

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