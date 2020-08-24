Keşan´da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliken, 7 kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince evlerde yapılan aramada 31.27 gram esrar, 5.05 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 3.40 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, 1 kırmızı reçeteli hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL para, 1 hassas terazi ve 143 kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-24 09:01:28



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