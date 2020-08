Tunca Nehri'nde 'yosun adacıkları' oluştu

'Her yaşımıza şahidiz'



Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan önemli nehirlerden biri olan Tunca Nehri´nde, su seviyesinin düşük olmasından dolayı oluşan yosun adacıkları bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar nehrin bir an önce temizlenmesini istiyor.

Edirne'de yağışların az olduğu kış mevsiminin ardından, bölgedeki tarım arazilerini sulamakta kullanılan Tunca Nehri´nde su seviyesi, dip seviyesine düştü. Düşen su seviyesi ile birlikte nehirde alg patlaması (su yosunu) yaşandı. Su seviyesindeki oksijen düşüşünden dolayı ortaya çıkan büyük yosun adacıkları halkta endişeye neden oldu.

'NEHRİN KİRLİLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Tunca Nehri´nde suda oluşan yosunların görsel güzellik yaratsa da suyun kirli olduğunu gösterdiğini belirten balıkçı Mustafa Aydın, "Ben nehir kıyısına sürekli geliyorum ve nehir hiç iyi gözükmüyor. İçler acısı bir görüntüsü var, pisliği görüyorsunuz. Adacıklar oluştu, bu nehrin kirliliğini gösteriyor" dedi.

Amatör balıkçı Mustafa Aydın, "Nehirde suyun seviyesi düştü, yosunların oluşmasıyla manzara bozuldu. Nehirde yosunların oluşması suyun kirli olduğunu gösteriyor. Bu görüntüler güzel gözükse de yaşanan olay çirkin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2020-08-24 16:36:29



