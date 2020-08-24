Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Birlik'in ayçiçeği alım fiyatını açıkladığını bildirdi.

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Trakya Birlik ayçiçeği alım fiyatını açıkladı. Ayçiçeği avans ödemesi yüzde 44, ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,434 TL/Kg, yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,240 TL/Kg, yüzde 50 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,726 TL/Kg olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-08-24 16:54:20



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