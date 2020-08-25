Erken hasat ettiği ay çekirdeğini yola serdi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar vereceği endişesiyle erken hasat yapan Naim İrem Güney, rutubetli olan ürününü kuruması için trafiğe kapalı olan yola serdi.

Keşan'a bağlı Bahçeköy'de çiftçilik yapan ziraat mühendisi Naim İrem Güney, yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar verebileceği düşüncesiyle erken hasat yaptı. Güney, rutubetli olan yaklaşık 2.5 ton ay çekirdeğini, kuruması için anne ve babasının da yardımıyla merkeze bağlı İzzetiye Mahallesi yakınında bulunan ve trafiğe kapalı olan, yola serdi.

Naim İrem Güney, rutubetli olan ürünün depoya dökülmesi halinde bozulacağını belirterek, "Bu yıl Bahçeköy'deki arazimize ayçiçeği ektik. Yaban domuzları nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu nedenle erken hasat yaptık. Ayrıca yağmur yağmamasından dolayı bu yıl verim az oldu. Bu yıl ortalama dönümden 150 kilogram ürün aldık. Fiyatta şu an ton başına 3 bin 1003 bin 200 TL civarı. Şu an ürün rutubetli olduğu için ürünümüzü kurutuyoruz. Ürün rutubetli olursa tüccar almıyor" dedi.

Güney, hava sıcaklığının da yüksek olmasıyla birkaç gün sonra kuruyan ürünü tüccara götürerek satacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-25 09:13:21



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