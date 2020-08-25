Sahilde kaybolan gencin ailesi 4 yıldır üzüntü içinde bekliyor Diğer oğulları da nehirde boğuldu Anne Gürses: “Kemikleri bulunsun, kabri olsun”

İzmir’in Çeşme ilçesinde arkadaşı ile birlikte uyudukları dubanın denize sürüklenmesi sonucu kaybolan Edirneli 35 yaşındaki Çınar Gürses’in ailesinin 4 yıldır üzüntü içinde bekleyişi devam ediyor. Diğer oğlu da boğularak hayatını kaybeden Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci kez yaşamaktan korktuklarını belirterek, “Öldüyse kemikleri bulunsun kabri olsun” dedi.

Edirne’de 2013 yılında oğlu Çetin Gürses'i Tunca Nehri'nde boğulması sonucu kaybeden AhmetRabia Gürses çiftinin diğer oğlu Çınar Gürses de, 2016 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde üzerinde uyudukları dubanın halatlarının kopması sonucu denizde kayboldu. Aynı acıyı ikinci kez yaşamak istemeyen Gürses ailesi, 4 yıldır gelecek iyi haberi bekliyor.

4 yıldır kayıp olan oğlu Çınar’a ait bir bulgunun bulunması için her türlü girişimde bulunan Gürses ailesi, hiçbir sonuç alamayınca derin bir üzüntü yaşıyor. Her gün umutla oğlundan gelecek haberi beklemeye devam eden gözü yaşlı Gürses ailesi, yetkililere seslenerek yardım istedi.



Arkadaşının cesedi Yunanistan’da bulundu

Oğlu Çınar Gürses’in iş çıkışı arkadaşı Serdar Yalçın ile kıyıya bağlı dubanın üzerinde uyurken, dubanın halatlarının kopması sonucu denizde sürüklendiklerini ve oğlu Çınar’ın arkadaşlarını arayarak yardım istediklerinde, yardıma giden kişilerin Çınar’ı bulamadığını öğrendiklerini söyleyen anne Rabia Gürses, olaydan 9 gün sonra Serdar Yalçın’ın cesedinin Yunanistan'ın Fourni Adası'nda bulunduğuna dikkat çekti.



"Evlat acısı çekiyoruz, en azından kabri olsun yaşıyorsa da sesini duyalım"

Oğlu Çınar’ın öldüyse kemiklerinin bulunmasını istediklerini belirten gözü yaşlı anne Rabia Gürses, “Oğlumun en azından bir kabri, mezarı olsun. Bulunmayınca hep umutla yaşıyoruz gözlerimiz hep yollarda 4 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Yaşıyor ise de sesini duyalım yeter” dedi.



Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korkuyor

2013 yılında oğlu Çetin Gürses'i Tunca Nehri'nde boğulması sonucu kaybettiklerini anlatan anne Gürses oğlunun kendisine, “Anne sizden kimse ölmesin, olursa bana olsun. Ben ölürsem ya beyin kanamasından ya da boğulmadan öleceğim” dediğini belirterek, oğlunun banyo yaptıktan sonra balık tutmak için evden çıktığını akşamüzeri kendisini aradığını ve bir daha görüşemediğini söyledi. Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korktuklarını dile getirdi.

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