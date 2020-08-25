Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak için kendi yaptıkları yöresel ürünler ile bahçelerinden topladıkları sebze ve meyveleri, yol kenarında kurdukları tezgahlarda satıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahları geç açtıklarını ve bölgeye gelen tatilci sayısının azaldığını belirten kadınlar, buna rağmen işlerinin iyi gittiğini söyledi.

Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı KeşanEnez yolunda ev ekonomilerine katkı için pazar yeri kurdu. Aynı köyden 18 kadın, 16 yıldır kurulan pazarda, kendi yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak, geçimlerini sağlıyor. Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptıkları tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de tezgahlarına koyuyor. Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek dayanışma da sergiliyor. Pazar yerine alışverişe gelenler ise kadınları takdir ediyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahlarını temmuz ayında açtıklarını belirten kadınlar, tedbirlere uyarak, maske taktıklarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini söyledi.

KADIN MÜŞTERİLERDEN İLGİ

Ümmiye Gürkan, bu yıl pandemi nedeniyle tezgahları geç açtıklarını belirterek, "Geç açmamıza rağmen emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Malımız tarlada kalmadı. Özellikle tatil için İstanbul'dan bölgeye gelenler çok rağbet gösteriyor. 12 dönüm sebze bahçem, 6 dönüm de meyve bahçem var. Ayrıca evde tarhana, kuskus, erişte, bal, reçel yapıp, satıyoruz. Bu yıl badem de ektik. Amacımız milletimize hizmet. İsteğe göre cevap veriyoruz. Bu yıl sebze de güzel para yaptı. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kadın müşteriler, bizleri görünce iletişim daha rahat oluyor. Biz burada dayanışma içindeyiz. Elde olmayan bir ürünü komşu tezgahtan başka bir ürünle takas edebiliyoruz" dedi.

'İLGİ HAFTA SONU DAHA İYİ'

Sevinç Işım da tamamen kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını dile getirerek, "Taze fasulye, kavun, bamya, domates, patlıcanın yanı sıra evde kendi yaptığımız salça, reçel, erişte, kuskus, tarhana gibi ürünler satıyoruz. Bu yıl arıcılık da yaparak ürettiğimiz balları satışa sunduk. İlgi hafta sonu oldukça iyi. Özellikle kadın müşterilerimiz bizden memnun. Bizler de onlardan memnunuz" diye konuştu.

Sakine Öztürk ise Kılıçköy pazarının bu yıl yine 18 kadınla hizmet verdiğini belirterek, "Burada hepimiz kadınız. Burası 'kadın pazarı' olarak da geçiyor. Müşterilerimiz genelde tatilciler. Koronavirüs bizi de etkiledi. Geç tezgah açabildik. Sezonun kapanmasına da az kaldı, 'Buna da şükür' diyoruz. Kimisine göre pahalı kimisine göre ucuz. Bu tercih meselesi. Biz kurtardığı fiyattan veriyoruz. Fiyatta yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'KÖYLER ARASINDA DA DAYANIŞMA VAR'

Yadigar Karagöz de kendi ürünleri yetmediğinde komşu köylerden de ürün aldıklarını ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Burada her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yetmediği takdirde de komşu köylerden alıyoruz. Köyler arasında da dayanışma var. Koronavirüs işleri etkiledi. İnsanlar eskisi gibi uğramıyor. Gelse de mesafeyi koruyor. Biz de bu konuda dikkatli oluyoruz. Tatilci sayısı da azaldı. Gelen de çok durmuyor, dönüyor" diye konuştu.

Hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen ve pazardan alışveriş yapan Bihter Aydoğdu, "Gayet doğal ve sağlıklı ürünler satıyorlar. Ailem için bu ürünleri tercih ediyorum. Buradan aldığım ürünlerle kışlık ürünler yapıyorum. Hem çeşitlilik var hem de fiyatlar da gayet uygun. Pazarda kadınların satış yapması güzel bir şey. Bir kadın olarak buradaki kadınlara destek veriyorum. Örnek bir çalışma sergiliyorlar" dedi.

Selin Çoban da 'kadınlar pazarı'ndan ihtiyaçlarını alarak, İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını dile getirip, "Fiyatlar da gayet iyi. Çok fazla pazara çıkmıyoruz ama burada durup alışveriş yaptık. Fazla çeşit var. Bizim için burada kadınların çalışması daha da önemli. O yüzden katkı sağlayalım, dedik ve geçerken alışveriş yaptık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-25 10:46:35



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