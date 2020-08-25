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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunca Nehri’nde korkutan görüntü

İHA

Edirne'de, üzerindeki tarihi taş köprü gerdanlıkları ile kente eşsiz güzellikler katan nehirlerden olan Tunca Nehri, bu kez görüntüsü ile endişe veriyor. Bir yanda duyarsız vatandaşların attıkları çöplerle adeta çöp nehre dönen nehir, bir yandan da kuraklıkla boğuşuyor. Uzun yıllar sonra nehir üzerinde oluşan yeşil yosun tabakası ise vatandaşı şaşırtıyor.

Tunca Nehri’nde korkutan görüntü

Edirne’de, üzerindeki tarihi taş köprü gerdanlıkları ile kente eşsiz güzellikler katan nehirlerden olan Tunca Nehri, bu kez görüntüsü ile endişe veriyor. Bir yanda duyarsız vatandaşların attıkları çöplerle adeta çöp nehre dönen nehir, bir yandan da kuraklıkla boğuşuyor. Uzun yıllar sonra nehir üzerinde oluşan yeşil yosun tabakası ise vatandaşı şaşırtıyor.
Edirne’de bulunan Tunca Nehri, su debisinin en düşük günlerini yaşıyor. Bölgedeki yağışların azlığı nedeniyle dip seviyelere düşen su debisi nedeniyle, yıllar sonra nehir de ilk kez alg patlaması (su yosunu) oluştu. Nehir kenarında vakit geçiren duyarsız vatandaşların da adeta çöplüğüne dönen nehirde, su yerine boş şişeler ve
çöplerden, yeşil çöp adaları oluştu.
Vatandaşlar, söz konusu yosun tabakasına ilk kez şahit olduklarını belirterek, “Daha önce bu şekilde valla görmedim. Çok pis ama öyle bir sıkıntısı var. Eskiden bu kadar değildi sanki, durum kötü yani. Koku da var. Kuşlar pisliğin içindeler. Ben balık olsam yaşamam burada. Aslında devletten de bir şey beklememek lazım. Daha çok vatandaşlar kendilerinde aramalı problemi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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