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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi’nin yeni genel sekreter yardımcısı, İşçimen oldu

İHA

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı'nda görev değişimi yaşandı. Ocak 2017'den bu yana Öğr. Gör. Hakan Akıncı tarafından yürütülen Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini de yürüten Öğr. Gör. Burak İşçimen atandı.

Trakya Üniversitesi’nin yeni genel sekreter yardımcısı, İşçimen oldu

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı’nda görev değişimi yaşandı. Ocak 2017’den bu yana Öğr. Gör. Hakan Akıncı tarafından yürütülen Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini de yürüten Öğr. Gör. Burak İşçimen atandı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıyla birlikte Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de üstlenen Öğr. Gör. Burak İşçimen’e çalışmalarında başarılar dilerken bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “Köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi olan üniversitemizi, ülkemizin kalkınma ve gelecek hedefleri doğrultusunda öncü ve örnek bir üniversite haline getirmek istiyoruz. Bunun için de hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Burak İşçimen Hocamız, bugüne kadarki özverili ve başarılı çalışmalarıyla Üniversitemize çok önemli değerler kattı. Temennimiz, bu başarılarının bundan sonra da artarak devam etmesi. Bu yeni görevin, kendisine ve Trakya Üniversitesi ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Öğr. Gör. Burak İşçimen, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda hareket ederek Trakya Üniversitesi’ni daha ileriye taşıyacak çalışma ve projelere imza atmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti. Öğr. Gör. Burak İşçimen “Genel Sekreterlik makamı, üniversite teşkilatında bulunan birimlerin ahenk içerisinde çalışmasını koordine eder. Bu bilinçle, öğrencilerimizin ve görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın destek ve katkılarıyla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bana bu önemli görevi tevdi eden Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkürü bir borç biliyorum. Devraldığım bayrağı daha yukarılara çıkaracak adımları hep birlikte atacağız” dedi.

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