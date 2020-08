Kısmen kuruyan gölette koyunlar otluyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle büyük bölümü kuruyan Kocadere Gölet´inde suların çekildiği alanlarda koyunlar otlatılıyor, vatandaşlar ise yürüyüş yapıyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, "Üretici artık suyu çok iyi kullanmak zorunda. Önünü görmezsen çok büyük zarar edebilirsin. Artık kuraklığa dayanıklı bitkileri ekmek zorundayız. Başka çaremiz yok" dedi.

Trakya´da kışın yağışsız geçmesi, yaz aylarında da yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede özellikle ayçiçeği tarlalarının sulanmasında kullanılan Keşan Kocadere Gölet´inde debi, dip seviyeleri gördü. Suyun çekildiği alanlarda koyunlar otlatılırken, vatandaşlar da yürüyüş yapıyor. Yağış alamayan ayçiçek tarlalarında üretici verim kaybı yaşarken, yakın zamanda hasadı başlayacak çeltik için de tedirginlik yaşamaya başladı.

'GENEL ANLAMDA KURAKLIK YAŞIYORUZ'

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, kış mevsiminin de kurak geçmesi nedeniyle ayçiçeğinde verim kaybı yaşanabileceğini belirterek, "Buğday ektiğimiz 2019 yılının Kasım ayından bu yana genel anlamda kuraklık yaşıyoruz. Bu yıl buğdaydan da pek sağlıklı verim alamadık. Ürüne ne kadar iyi baksak da, gübreleyip ilaçlasak da yağış olmadı" dedi.

Baraj ve göletlerde su seviyesinin düşük olduğuna dikkat çeken Şen, "Sadece Hamzedere Barajı'nda kışın su basılmasından dolayı doluluk var. Bu barajda çoğunlukla çeltiğe hizmet ediyor. Kara sulaması içinde şu an kapalı sistem çalışması olduğunu biliyoruz. Bu devreye girdiğinde alternatif ürünler de üretilebilecek. Şu an ayçiçeği hasadı var. Ayçiçeği kuraklığa dayanıklı bir ürün" dedi.

'ÜRETİCİ ARTIK SUYU ÇOK İYİ KULLANMAK ZORUNDA'

Hasan Şen, çiftçinin suyu verimli kullanmayı bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Daha önce özellikle çeltik ekimlerinden sonra birkaç kez bölge yağış alıyordu. Daha sonrasında da bu ihtiyaç barajlardan karşılanıyordu. Ama bu yıl böyle olmadı. Yağış olmadı, barajların debisi düştü. Şu an sıcaklık nedeniyle buharlaşma da arttı. Üretici artık suyu çok iyi kullanmak zorunda. Önünü görmezsen çok büyük zarar edebilirsin. Artık kuraklığa dayanıklı bitkileri ekmek zorundayız. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-08-26 12:18:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.