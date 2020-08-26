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Korona ülkeye gelen gurbetçi sayısını üçte bir oranında azalttı Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçiler: “Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur”

İHA

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu devam ediyor. Ağustos ayını 'veda ayı' olarak adlandıran gurbetçiler, "Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur" diyerek, anavatana buruk bir şekilde veda ediyor.

Korona ülkeye gelen gurbetçi sayısını üçte bir oranında azalttı Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçiler: “Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur”

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu devam ediyor. Ağustos ayını ‘veda ayı’ olarak adlandıran gurbetçiler, “Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur” diyerek, anavatana buruk bir şekilde veda ediyor.
Gurbetçilerin 'anavatana veda' yolculukları sürüyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden buruk bir şekilde ayrılıyor.

Almanya PCR şartı koyuyor
Almanya’nın zorunlu PCR testi istemesi nedeniyle Almanya’da yaşayan gurbetçiler, Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşturulan alanda anlık PCR testi yaptırarak, Kapıkule’den çıkış yapabiliyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar da bölgede huzur ve asayişi sağlamaya devam ediyor.

“Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur”
Ailesi ile birlikte Fransa’da yaşadıklarını anlatan Suat Güleli, “Gitmek istemiyoruz aslında ama işte mecbur. Alışılmış bir düzen var. Çocuklar tabii orayı seviyor. Orada büyüdüler. Ben 20 yaşında gittim. Memleket, memleket yani” diyerek ailesi birlikte Kapıkule’den çıkış yaptı.

Korona gurbetçi rakamlarını üçte bir oranında azalttı
Öte yandan, ülkede ve tüm dünyada yaşanan Covid19 pandemisi her alanda olduğu gibi gurbetçilerin anavatanlarına gelişlerini de olumsuz yönde etkiledi. 2019 yılında 1 Haziran24 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 352 bin 787 yolcu Kapıkule’den giriş yapmış, 1 milyon 31 bin 93 yolcu da çıkış yapmıştı. Bu yılki rakamlar ise neredeyse üçte bir oranında azalarak şu ana kadar 471 bin 287 yolcu ülkeye giriş yaparken, 357 bin 783 yolcu da Kapıkule’den çıkış yaptı.

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