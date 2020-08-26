Balkan Senfoni Orkestrası’ndan online konser

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde özel bir “Zafer Konseri” düzenleyecek. Konser, 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00’den itibaren Trakya Üniversitesinin https://www.facebook.com/trakyauniversitesirektorlugu adresindeki Facebook hesabından izlenebilecek.

Bölgenin en büyük senfoni orkestrası olan Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde özel bir konser düzenleyecek. Covid19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan ve Trakya Üniversitesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak konserde büyük zaferin coşkusu sanatla kutlanacak.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Türk tarihinin en büyük destanlarından biri olan Büyük Taarruz’un Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığının perçinlendiği büyük bir zafer olduğunu söyledi. Trakya Üniversitesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılını büyük bir gururla kutlayacaklarını ifade eden Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin şanlı kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi olarak yıl içinde düzenledikleri organizasyonlarla Edirne halkını ve sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Zafer, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 nedeniyle bir süredir sanatseverlerle bir araya gelemiyoruz. Bu dönemde etkinliklerimizi dijital ortamda sürdürmeye gayret ediyoruz. Seyircisiz olarak gerçekleştireceğimiz bu özel konserimizi de Trakya Üniversitesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacağız. Tüm sanatseverleri, dijital ortamda da olsa konserimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

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