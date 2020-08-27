Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nden evde izolasyon tavsiyeleri Dengeli beslenin, kesinlikle evden çıkmayın, ilaçlarınızı saatinde kullanın

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, korona virüse yakalanmış ve temaslı vatandaşlar için evde yapılması gerekenleri açıkladı.

Korona virüse yakalanmış ve temaslı vatandaşlar için hekimler tarafından evde tedavisi uygun görülen vatandaşlar ile düzenli aralıklar ile iletişim kurarak takiplerinin sağlanacağına dikkat çeken Yıldırım, ilaçların düzenli olarak aynı saatte kullanılması gerektiğini belirtti.



Sıklıkla görülen belirtiler açıklandı

Evde tedavi gören hastalarda ateş, öksürük, baş ağrısı veya boğaz ağrısı, kas/eklem ağrısı ve ishalin sıklıkla görülen belirtilen arasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, “Evde tedavi süresince; yüksek ateşin düşmemesi, solunum sıkıntısı veya nefes darlığı gelişmesi, sıvı alımı veya beslenmenin ciddi şekilde bozulması durumlarında vakit kaybetmeden hekiminize haber verin, hekiminizin gerekli görmesi halinde tedaviniz hastanede devam edecektir” açıklamasında bulundu.



Kesinlikle evden çıkmayın

Tedavileri devam eden kişilerin kesinlikle evlerinden çıkmamaları gerektiğini önemle ifade eden Yıldırım, ihtiyaçlarının karşılanması için 112’yi arayarak Vefa Destek grubu ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.



Dengeli beslenin çağrısı

Hastaların yaşına ve kilosuna uygun şekilde beslenmeleri gerektiğini söyleyen Yıldırım, yeterli miktarda sıvı alınmasını ve evlerinde mümkünse ayrı bir odada kalmalarını belirterek, “odanızı sık sık havalandırın, mümkün değilse ev halkıyla en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyun, maske takın ve maskenin nemlenmesi durumunda maskenizi değiştirin” dedi.



Korona virüsü mağlup edeceğiz

“Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın” diyen Yıldırım açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “ Ayrı tuvalet ve banyo kullanın, yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın ve her kullanım sonrası önerildiği şekilde temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın) Ziyaretçi kabul etmeyin. Düzenli şekilde uyuyun. Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde, Edirne Valiliğimizin destekleriyle, güçlü sağlık sistemimiz, fedakarlıktan çekinmeyen sağlık çalışanlarımız ve halkımızın duyarlılığı ile virüsle mücadelede geri adım atmadan, tedbirleri elden bırakmadan, hep birlikte korona virüsü mağlup edeceğimize inancım tamdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.