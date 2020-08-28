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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi sanal ortamda

İHA

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen ve merakla beklenen Mezuniyet Sergisi, Covid19 (korona virüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl sanal ortama taşındı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi sanal ortamda

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen ve merakla beklenen Mezuniyet Sergisi, Covid19 (korona virüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl sanal ortama taşındı.
Güzel Sanatlar Fakültesi 20192020 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet Sanal Sergisi’nde; Resim, Grafik Tasarımı ve Heykel bölümlerinden mezun, toplam 47 öğrencinin özgün çalışması yer alıyor. Sergi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi’nde aldıkları sanat ve tasarım eğitimlerini özverili çalışmaları ile birleştiren öğrenciler, özgün anlatımlarından oluşan mezuniyet çalışmalarını dijital ortamda sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunuyor.
Sergide; öğrencilerin eğitimöğretim sürecinde ve eğitimin son yılında tasarladıkları afiş, dijital illüstrasyon, tipografi ve infografik tasarımları, mermer, metal ve alçı döküm çalışmaları ile soyuttan figüratife, peyzajdan natürmorta kadar farklı türde pek çok eser sanatseverlerle buluşuyor. Mezuniyet sergilerinin dijital ortama taşınmasıyla farklı bakış açıları ve sanatsal duyarlılıkla ürünler ortaya koyan öğrenciler eserlerini, teknolojinin sunduğu imkânlardan da yararlanarak daha çok kişiye ulaştırma fırsatı buluyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet sergilerinin, bu yıl dijital ortamda sunulmasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını beklediklerini söyleyerek “Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok başarıya imza atan Güzel Sanatlar Fakültemiz, sanat ve tasarım alanında kapsayıcı ve nitelikli çalışmalarını her platformda düzenlemeye ve sunmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi ve onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, mezun öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet sergisi kapsamında bir araya geldiği ve eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergide; Grafik Tasarımı Bölümünden Bahar Sunar, Belgin Çömlekoğlu, Beril Karaoğlu, Berke Akgün, Buse Şirin İlter, Büşra Sakallı, Eda İlhan, Elif Öztürk, Esra Özen, Fatma Eratik, Kadir Buğra Çilek, Kemal Akın Yaman, Kübra Güney, Kübra Kılıçarslan, Özgür Tanrıverdi, Şafak Sinan, Utku Can Güngül ve Yasir Burak Akkaya; Heykel Bölümünden Demirhan Gündoğan, Ferhat Borucu, Kübra Nur Keskin, Mehmet Kaplan, Rahime Türkoğlu, Seher Özcan, Tülin Sargın ve Tünay Özkan ve Resim Bölümünden Aslıhan Elrantıssı, Ayşe Deniz Almadık, Burçin Aydın, Büşra Meydan, Ceren Güncan, Cihan Atıcı, Çağrı Cengizoğlu, Defne Durukan, Dilara Garip, Giray Coşkun, Gizem Nur Sözer, Gülşen Aydemir, Hakan Güneş, İsmail Akyıldız, Kübra Ule, Melih Can, Nur Yavuz, Sedanur Şimşek, Şeyma Yaşar, Tuğçe Akcan’ın eserleri yer aldı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Sanal Mezuniyet Sergisi’ne https://youtu.be/ee602EhuljY bağlantısından ulaşılabiliyor.

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