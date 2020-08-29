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Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti

DHA

Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye işçileriyle birlikte ışıklı kavşağa atılan çöpleri toplayıp, atanlara tepki gösterdi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan sahillerin güzergahındaki ışıklı kavşaklarda belediye işçileriyle birlikte çöp toplayıp, kavşağa ve yol üzerine gelişigüzel çöp atanları eleştirdi. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çöplerin, çöp konteynerleri ve kutularına atılması gerektiğini belirterek, "Maalesef kavşaklarımız bu halde. Vatandaşlarımız araçlarıyla geçerken buraya çöplerini atıyorlar. Artık çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz. Bütün kavşak çöp içinde. Bu böyle olmaz. Çocuklarımıza örnek oluyoruz. Aracıyla geçerken herkesin kolayına geliyor, elindeki su şişesini, sigara paketini kavşağa yada yola atıyoruz. Bu alışkanlıkları bırakmamız lazım. Nasıl evimize, iş yerimize çöp atmıyoruz, buralarda bizim evimiz, iş yerimiz gibi" dedi.
Mustafa Helvacıoğlu, kavşaktaki trafik ışıklarda duran araçlarda bulunanlarda da sohbet ederek, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-08-29 13:13:27

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